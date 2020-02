Un KFC va ouvrir en centre-ville du Mans sur la place de la République

Le Mans, France

Une brasserie qui vend à un fast-food en centre-ville du Mans. C'est ce qui se passe en ce moment sur la place de la République. Les gérants du restaurant "La Villa" viennent de vendre à KFC. Une dizaine de salariés travaille encore dans cette brasserie. On ne connait pas encore la date de fermeture de "La villa" ni celle d'ouverture de KFC mais l'arrivée du fast-food en centre-ville suscite beaucoup de réactions.

ILLUSTRATION KFC © Maxppp - Julio PELAEZ

Je vais perdre un ami

"Au-delà de l'arrivée de KFC, je vais surtout perdre un ami" souligne Pascal le cuisinier et gérant de La Bohème, la brasserie située juste à côté. "Le gérant est un super pote. Après sur l'arrivée du fast-food, on ne sera pas sur la même clientèle mais des cuisiniers qui font du frais comme nous, bientôt il n'y en aura plus".

Il en faut pour tout le monde

Jennifer, la cuisinière de la biocoop, située en face n'est pas vraiment inquiète : "bon , c'est sur, il y a déjà un Mac Do et ça va faire 2 fast-food mais c'est comme ça, il en faut pour tout le monde. Après, on ressent de plus en plus un changement des gens sur les habitudes alimentaires. il y en a qui veulent manger bien et sainement. Je note vraiment une amélioration".

Quand on voudra manger du poulet, on ira chez KFC

Pour les jeunes, l'arrivée de KFC est une très bonne nouvelle. "C'est super" nous a dit Léo, lycéen en centre-ville. "Ça va changer du Mac Do". Et son ami Kévin de rajouter : "oui, oui, c'est une très bonne nouvelle, quand on voudra manger du poulet on ira chez KFC".

La brasserie "La villa" devrait rester ouverte encore plusieurs semaines. La vente vient tout juste d'être signée. Le restaurant emploie une dizaine de personnes.

KFC est un fast-food spécialisé dans le poulet. Il y a déjà deux établissements en centre-ville l'un près du rond-point de l'Océane et l'autre près d'Antares.