Un kiosque itinérant pour apprendre à trier ses déchets à Nîmes

Un kiosque fait étape à Nîmes, sur l'esplanade Charles de Gaulle, ces 28 et 29 mai 2019. Son rôle ? Apprendre aux citoyens à trier leurs déchets correctement. Aujourd'hui, seulement 48% des Français trient systématiquement leurs emballages.

Nîmes, France

Une cabane est sortie de terre sur l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes. Ou plutôt : un kiosque à tri. A l'intérieur, des dizaines de conseils sont placardés au mur pour savoir comment jeter ses déchets. Catherine et Michèle trient déjà leurs ordures, mais elles n'étaient pas complètement au point. "Je ne savais pas qu'on pouvait recycler les enveloppes avec le papier, parce qu'elles sont plastifiées sur le côté", raconte Catherine. Des conseils comme ceux-là, Evelyne, l'une des responsables du kiosque, en donne des dizaines. "Les bouchons des bouteilles d'eau par exemple, tout le monde pense qu'ils ne sont pas recyclables, mais c'est faux !"

Saviez-vous que 6 bouteilles ♻️ = un 🧸créé ? Sensibilisation au tri des déchets aujourd’hui sur l’esplanade Charles de Gaulle à #Nimes#Triercestdonner@citeofrancepic.twitter.com/WMC1drRDJq — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) May 28, 2019

Dans le Gard, chaque habitant a trié en moyenne 66 kilos d'emballages en 2017

L'organisme Citéo gère la filière de tri des emballages et papiers en France, c'est lui qui a eu l'idée de déplacer un kiosque dans dix villes du pays, dont Nîmes, pour sensibiliser au tri. "Trier c'est donner", peut-on lire sur la petite cabane. "En France, 90% de la population assure trier ses déchets mais on se rend comte que seulement une personne sur deux le fait systématiquement, explique Laure Poddevin, directrice régionale de Citéo dans le Sud-Ouest, avec cette campagne on espère améliorer la situation !"

Valentine est tombée sur le stand par hasard, sur l'esplanade Charles de Gaulle. L'étudiante de 22 ans trie ses déchets mais sans savoir ce qu'ils deviennent. Maintenant, elle comprend mieux l'importance du recyclage.

Valentine, 22 ans. Copier

Tous les conseils de tri sont disponibles sur triercestdonner.fr