Un kit de culottes menstruelles distribué gratuitement aux collégiennes de 4e en Mayenne

Un kit de trois culottes menstruelles sera bientôt distribué aux élèves de 4e, en Mayenne. Les Jeunes Chambres Economiques de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne portent le projet et s’appuient sur le soutien d’ambassadeurs du quotidien. Reportage Lisa Guinic.

Lutter contre la précarité menstruelle : l’objectif est affiché. La Jeune Chambre Economique (JCE) de Laval, rejointe par celles de Château-Gontier-sur-Mayenne et Mayenne, se lance le défi de fournir l’ensemble des jeunes collégiennes en classe de 4e du département, d’un pack de trois culottes menstruelles. Les associations font appel à des citoyens pour partager l’action dans le département.

Ludivine Richir, en classe de 2nde au lycée Douanier-Rousseau à Laval, en fait partie. « Je trouve que c’est une belle initiative pour plein de raisons, lance-t-elle. Tout d’abord d’un point de vue écologique : comme nous le savons, les protections hygiéniques jetables sont catastrophiques pour l’environnement. »

Des culottes menstruelles plus saines pour la santé

La jeune lycéenne de 15 ans pointe un autre argument, en plus de ses convictions écologiques : « Je trouve cela particulièrement important parce que les protections jetables détériorent beaucoup la santé vaginale des femmes. »

Ludivine Richir utilise des culottes menstruelles depuis ses premières règles. « J’en ai trois chez moi, poursuit-elle. Je les trouve très utiles, peu contraignantes et même économiques sur le long terme. » Un investissement plus important pour un premier achat mais moins coûteux dans la durée, comme le soutient Julie Paillard. La directrice de la commission de la JCE de Laval en charge du projet définit les culottes menstruelles comme une « solution durable pour l’ensemble des collégiennes ».

Avoir le choix de sa protection hygiénique

Autre ambassadrice qui soutient l’initiative : Déborah Bouliou, coordinatrice pédagogique pour l’Education nationale. Elle met en avant le rôle d’accompagnement prévu par l’opération. D’autres modes de protection hygiénique seront présentés lors des distributions dans les collèges. « Nous savons qu’une jeune qui va arriver en 6e, jusqu’à au moins ses 45 ans, va être obligée d’utiliser des protections hygiéniques, souligne l’ambassadrice. Je pense qu’il est très important pour une jeune fille d’avoir ce choix et de la laisser libre de son mode de protection. » « Peut-être que la culotte [menstruelle] ne correspondra pas à tout le monde, ajoute-t-elle. Mais je trouve cela primordial d’avoir au moins cette possibilité-là. »

Les JCE souhaitaient une fabrication de qualité et française pour leurs protections hygiéniques. Ils misent alors sur l’entreprise Lemahieu, située près de Lille. Pour atteindre l’objectif de 2 300 à 2 500 collégiennes visées par l’action, le budget est estimé à 90 000 €. Un quart a déjà été récolté grâce au mécénat de 14 entreprises mayennaises.

Appel aux dons

Après l’obtention de subventions de la part de communes du département, les JCE appellent aux dons auprès des particuliers pour parvenir à finaliser l’opération. Via le site de financement participatif Hello Asso, il est possible de parrainer une collégienne. Pour une culotte menstruelle achetée à 25 euros, ou un kit de trois à 69 euros, le donneur en reçoit aussi en retour. Une première distribution dans les classes mayennaises de 4e est programmée au dernier trimestre de l’année scolaire.