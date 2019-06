Bientôt un label pour les commerçants secouristes de Limoges : c'est une première en France

Haute-Vienne, France

Tout est parti d'un constat, dans les centres villes, et c'est le cas à Limoges, de nombreux défibrillateurs ont été installés mais encore faut il savoir s'en servir. Et c'est aussi en ville, un espace à plus forte densité qu'on peut être témoin plus souvent d'un malaise, et forcément les commerçants sont souvent présents.

"Leurs magasins sont ouverts toute la journée et toute la semaine, parfois le dimanche"explique Deklan Bernard étudiante à l'école supérieure de commerce de Limoges. Et c'est pour cela que les commerçants sont bien placés pour avoir une formation aux gestes de premiers secours. C'est l'union départementale des premiers secours en Haute-Vienne qui assurera cette formation sur une journée.

Après la formation, le label "commerçant secouriste"

La formation n'a pas encore commencé mais le jeudi 20 juin, tous les commerçants sont conviés à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges pour en parler. Le président de l'union départementale des premiers secours en Haute-Vienne, Jérémy Lavergne, est convaincu qu'il y aura beaucoup de volontaires car des contacts ont déjà été pris avec les associations de commerçants dans le département. Une fois formés les commerçants se verront décerner un label inédit "le label commerçant secouriste" que les commerçants pourront accoler sur leurs vitrines. Pour Jérémy Lavergne "_Ce label va valoriser leur engagement, e_t Ils deviendront le premier maillon de la chaîne de secours dans l'espace public"