Un Landais distingué par le Gault et Millau 2021

Vincent Labarsouque, 51 ans, originaire d'Onesse-et-Laharie, vient de se voir décerner le titre de Meilleur Directeur de Salle 2021 par le prestigieux guide gastronomique du Gault et Millau. Une consécration pour ce passionné, qui travaille depuis 18 ans aux côtés du chef 3 étoiles Gilles Goujon, à l'Auberge du Vieux Puit, à Fontjoncouse, dans l'Aude.

Lycée hôtelier de Capbreton

Directeur de salle, c'est celui qui supervise le service en salle et tous ceux qui l'assurent (serveurs, maîtres d'hotel, sommeliers...). Vincent Labarsouque, 51 ans, a grandi dans les Landes, à Onesse-et-Laharie. La cuisine, il découvre ça un peu par hasard : "Je n'étais pas très bon à l'école, je voulais quelque chose de plus concret", raconte-t-il. "Alors après la troisième, je suis entré en CAP au lycée Hôtelier de Capbreton". Et là, c'est la révélation. "Je me suis mis à travailler, parce que j'avais trouvé ma voie. En première année, on nous initiait à la fois à la cuisine et à la salle. Pour moi la salle a rapidement été une évidence. J'aimais le contact."

Marc Veyrat et Gilles Goujon

Après une expérience de 4 ans dans un restaurant montois, Vincent Labarsouque quitte les Landes, et découvre la grande gastronomie. Direction Annecy et le restaurant du grand chef Marc Veyrat, où il restera 8 ans. Puis en 2002, il arrive à l'Auberge du Vieux Puit, à Fontjoncouse, dans l'Aude, auprès du chef triplement étoilé Gilles Goujon. Cette distinction du Gault et Millau est pour lui une consécration inattendue. "C'est vraiment un cadeau qui tombe du ciel, parce qu'on ne postule pas pour une récompense comme celle-ci. C'est une énorme surprise, et beaucoup de bonheur."