Un Landais né sous X retrouve sa mère biologique, les tests ADN le confirment

Le Landais le pressentait, les tests ADN le confirment mardi 18 juillet. "Leila est ma mère biologique", sourit Florian Deygas en recevant la notification. "Ça fait 34 ans que j'attendais ça, les correspondances sont établies", explique l'habitant de Soustons né sous X dans la Loire, en 1989. Un torrent d'émotions.

Un message Twitter à près de 4 millions de vues

Il y a peine un mois et demi, le 4 juin dernier, jour de la Fête des mères, Florian Deygas lance une bouteille à la mer , et poste un message sur le réseau social Twitter à destination de sa mère biologique dont il ne connaît que le prénom, Leila, et sa signature laissée sur son document officiel de naissance. Le tweet est vu près de 4 millions de fois et un proche de Leila reconnaît sa signature.