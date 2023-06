Un Landais poste un message sur Twitter et retrouve sa mère biologique

Florian Deygas avait plus de 5000 abonnés sur Twitter avant son message posté sur le réseau social le jour de la fête des mères, le 4 juin dernier. Aujourd'hui, il en a plus de 8 000. Le père de famille de 34 ans a l'habitude de parler de lui sur son compte Twitter. Mais, jusqu'à présent, il le faisait pour décrire le combat qu'il mène contre la sclérose en plaque et pour la défense des personnes handicapées. Florian Deygas est un homme engagé : il est conseiller municipal à Soustons et vice-président du CNCPH, le conseil national consultatif des personnes handicapées.

Une bouteille à la mer pour retrouver sa mère

Le 4 mai dernier, le message posté par Florian Deygas sur Twitter ne parle pas de handicap. Il s'agit d'une bouteille à la mer : "Ce soir, je pense à mes mamans. À Leila, qui avait 19 ans en 1989, qui n’avait pas les moyens de s’occuper de moi et qui a dû accoucher seule dans le secret à Saint-Etienne, pour me confier à l’adoption. Je ne la retrouverais certainement jamais, mais je ne peux pas lui en vouloir. Plus maintenant. Et à Irène, ma mère. Celle qui n’a pas pu avoir d’enfant et qui a fait le choix de m’offrir une vie sereine et pleine d’amour en m’adoptant." Le seul élément qui relie Florian à sa mère biologique est sa signature sur le document qui en fait un pupille de la nation. Il joint la photo à son tweet.

Un proche de Leila reconnait la signature

En 24 heures à peine, le tweet est partagé plus d'un million de fois jusqu'à être lu par des proches de Leila qui contactent le trentenaire. "Je reçois un message d'un proche de Leila qui me dit : bonsoir Florian, êtes-vous né à Saint-Etienne ? J'ai reconnu la signature de ma sœur" raconte Florian Deygas à nos confrères de BFM TV . Il s'agit d'une des sœurs de Leila. Florian Deygas dispose de quelques documents relatifs à sa naissance et récoltés par le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) . Ils coïncident avec ceux que les proches de Leila connaissent de son histoire.

"Un tsunami d'émotions"

Un peu plus d'une semaine après son tweet devenu viral, Florian Deygas en a posté un nouveau pour résumer "le tsunami d'émotion" qu'il est en train de vivre. Il raconte qu'il n'a pas encore rencontré Leila, car elle n'est pas prête. "Il va falloir du temps à Leila, qui n’a plus 19 ans, qui a dû essayer de se construire une vie stable malgré l’énorme poids de la culpabilité qui pèse encore sur ses épaules, 34 ans après. [...] C'est un traumatisme qui sera long à guérir, s'il guérit un jour. Elle n'avait malheureusement pas le choix que de m'abandonner pour m'offrir une vie sereine et stable. Je ne peux que l’en remercier, malgré tout" écrit-il notamment. "Il va nous falloir faire preuve de patience, encore, pour réellement confirmer ce que nous savons déjà grâce aux documents récoltés par le Conseil national d’accès aux origines personnelles et au récit de ses proches" conclue Florian Deygas.

Depuis qu'il a raconté son histoire, Florian Deygas est très sollicité par les médias, mais il a besoin de prendre un peu de recul : "Ami(es) journalistes, je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre à toutes vos sollicitations [...] L’intérêt que vous portez à mon histoire et parallèlement, à celle des enfants adoptés, me touche énormément, mais je dois penser à moi et à ma santé [...] Laissez-moi encore quelques semaines pour décompresser, continuer ma rééducation, et prendre soin du lien qui est en train de se créer avec les proches de Leila [...] En attendant, nous pourrons toujours parler du handicap, de la maladie chronique et de la sclérose en plaques !", a-t-il écrit ce mercredi sur son compte Twitter.