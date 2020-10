Un Landais vient en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes en remplissant son camion de dons

Cet électricien d'Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, veut venir en aide aux sinistrés des Alpes-Maritimes. Son idée : remplir son camion de vêtements propres et de produits d'hygiène et se rendre dans le sud-est, pour tout déposer dans un point de collecte.

C'est en regardant les images des pluies diluviennes et des crues brutales ravager des villages entiers des Alpes-Maritimes que ce Landais a eu l'idée. Denis Sourd, électricien à Aire-sur-l'Adour, lance ce mardi 6 octobre un projet : remplir son utilitaire de produits de première nécessité pour les apporter, en camion, aux habitants sinistrés.

"J'ai dans la tête les images d'une maison emportée par le courant et la coulée de boue. Les sinistrés ont tout perdu, ils ont besoin de ce soutien pour faire face à cette situation catastrophique", témoigne Denis Sourd sur France Bleu Gascogne.

Vêtements, produits d'hygiène, balais

Pour remplir son camion de 12m3, le Landais cherche avant tout des produits de première nécessité : "Des vêtements en bon état, adultes et bébés, des produits d'hygiène, des balais et des pèles, des draps et des couvertures". Denis Sourd va pour cela mobiliser un camion de son entreprise du bâtiment. "Je compte bien le remplir au maximum, il faut vraiment qu'il soit plein à craquer d'affaires dont ils ont vraiment besoin", sourit l'électricien.

Il prendra ensuite l'autoroute, et parcourra les 700 kilomètres, pour déposer les affaires dans un point de collecte, à Nice ou à Grâce. "Une amie pourra m'héberger sur place normalement."

S'ils ont besoin de techniciens du bâtiment, je serais là pour eux - Denis Sourd

Une fois sur place, Denis Sourd proposera aussi son aide pour réparer, dans la mesure du possible, les coupures d'électricité dont sont victimes les sinistrés des Alpes-Maritimes. "Je suis un peu le généraliste du bâtiment" souligne en souriant le Landais. "S'ils ont besoin de techniciens du bâtiment, je serais là pour eux. J'ai une vision globale du bâtiment, je peux les aider en électricité, plomberie, plâtrerie ou peinture."

Comment participer au convoi solidaire ?

Pour remplir son camion, le Landais demande aux volontaires de faire des dons directement aux associations d'Aire-sur-l'Adour, le Secours populaire et le Secours catholique. Les deux associations sont actuellement en train de faire le tri, l'électricien passera une première fois ce mardi soir pour récupérer des affaires. L'idéal pour lui serait d'arriver sur place avant la fin de la semaine.

Les contacts des associations :