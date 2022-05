Un laser pour mesurer au millimètre près la distance entre la boule et le cochonnet sans rien toucher

Une nouvelle innovation dans le monde de la pétanque. Après l'aimant accroché à la chaussure pour ramasser sa boule, Christophe Gaillard vient de mettre au point un nouveau prototype : le laser pétanque, il vient tout juste d'obtenir son brevet.

Christophe Gaillard a lancé sa société, "ramasse ta boule", il y a un an à Lunel. Il invente toute sortes d'objets pratiques pour jouer à la pétanque. Le principe du laser pétanque, c'est de mesurer la distance entre une boule et son cochonnet au millimètre sans rien toucher.

Reportage d'Emma Saulzet Copier

Je vais le faire essayer et tout le monde va comprendre l'intérêt

Mais Christophe Gaillard a du mal à trouver des financements, et à apporter une vision plus moderne de la pétanque. "Les gens sont réfractaires parce qu'ils ne connaissent pas et que la critique est facile et qu'on est France. Il faut que j'aille leur faire des démonstrations et leur prouver que c'est fiable, que c'est un gain de temps, et que c'est l'avenir. Quand on invente, on est toujours considéré comme un peu fou, il faut du temps pour valider les idées. J'essaye d'avancer pour promouvoir ce sport. Quand je vais le faire tester dans des clubs, ils vont comprendre l'intérêt c'est évident !"