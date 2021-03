Un lecteur emprunte un livre de la bibliothèque de Béziers pendant plus de 30 ans

Pour que les lecteurs puissent rendre leurs ouvrages quand ils le souhaitent, la Médiathèque André-Malraux de l'agglomération de Béziers (Hérault) a installé des automates. Régulièrement, ces machines sont vidées par les équipes. Au début du mois de mars 2021, Virginie Serevac, l'une des agents du patrimoine de la structure, a découvert un livre qui aurait dû être rendu il y a plus de 30 ans.

Moi, j'imagine que c'est quelqu'un qui l'a retrouvé en vidant sa maison ou en fouillant dans son grenier. Et cette personne s'est dit 'tiens, c'est à la bibliothèque, je vais le rendre!' - Virginie Severac, agent du patrimoine de la Médiathèque André-Malraux

Quand elle l'a vu, la dame de 47 ans, qui travaille à la Médiathèque depuis une vingtaine d'années, a été très surprise. "Le livre était très abîmé, taché, vieux, décrit-elle. Et c'était bizarre. Il n'était pas comme nos autres ouvrages." Normalement, tous les ouvrages sont équipés d'une puce : ils sont ainsi enregistrés dans une sorte de grande bibliothèque électronique. La Médiathèque sait donc si le bouquin a été emprunté et si oui, par qui.

Celui-ci n'a pas de puce. "Et en l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait une fiche de retour de l'ancienne bibliothèque municipale, poursuit Virginie Severac. À l'époque, les livres n'étaient pas informatisés. On remplissait les fiches à la main." La fiche de retour indique un numéro, celui du lecteur. Mais il est impossible de faire le lien avec son identité, car les dossiers ont été perdus.

"C'est ça qui est drôle, c'est qu'on ne saura peut-être jamais qui l'a emprunté, rit Virginie Severac. J'aime beaucoup le geste, de l'avoir rendu après plus de 30 ans. Mais j'aurais bien aimé rencontrer cette personne et discuter avec elle pour connaître l'histoire de ce livre." L'ouvrage s'appelle "Contes et fables des Antilles". Il ne sera pas remis en rayon car il est trop abîmé, mais il est possible qu'il devienne une archive à part entière.