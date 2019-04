Un lexique pour aider les hôteliers restaurateurs du Gard à mieux accueillir les touristes étrangers

Les touristes étrangers de plus en plus nombreux dans le Gard. Pour aider les hôteliers-restaurateurs à mieux communiquer avec eux, la CCI en collaboration avec l'UMIH30, publie en 6 langues un petit lexique de traduction de 831 mots et expressions usuels. Il est gratuit.

Comment dit-on "sardines grillées" , "pichet de vin" ou "gant de toilette" en anglais, italien, espagnol, allemand ou néerlandais ? C'est pour aider les patrons de cafés, restaurants et hôtels du Gard à mieux communiquer avec la clientèle étrangère que la CCI en partenariat avec l'UMIH 30 (Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie) publie un petit lexique de traduction. 831 expressions et mots usuels y sont proposés en 6 langues. Le lexique comprend également une méthode de présentation et de traduction des cartes et menus à destination des étrangers.

"On a de plus en plus de touristes étrangers, il faut qu'on se mette à leur disposition et à leur niveau pour que ça se passe au mieux".

L'anglais et l'espagnol en priorité à Nîmes

Gilles Taliani est depuis 30 ans à la tête du restaurant "L'ancien théâtre" à Nîmes. Il le reconnait : "pouvoir s'exprimer avec un touriste dans sa langue, c'est primordial. Il ne retournera pas dans un endroit où il n'a pas été accueilli agréablement." C'est donc en anglais qu'il présente ses menus.

Une carte en deux langues

Même chose pour Cyril Allouat, patron des Alizés, un restaurant situé à deux pas des arènes. Une langue qu'il maîtrise parfaitement pour avoir séjourné et travaillé en Australie et en Floride quand il était étudiant. Sa carte est également traduite en anglais sur le site du restaurant.

Les hôteliers, restaurateurs et cafetiers peuvent récupérer les lexiques de traduction dans les 45 points de dépôt répartis sur tout le département. La CCI pense à l'étendre à d'autres commerces.