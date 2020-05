"Un lien social essentiel" : de nombreuses mairies rouvrent au public avec le déconfinement

C'est un lieu d'échange, de rendez-vous, de passage. Même si l'épidémie de Covid-19 n'est toujours pas finie en France, de nombreuses communes ont rouvert au grand public l'accès des mairies. Parfois en reprenant les mêmes horaires en vigueur avant cette crise sanitaire. Parfois en les adaptant à la situation.

Recréer un lien humain, un tissu social

"C'est vrai qu'il y a un besoin de communiquer en face-à-face, on le sent très bien", confirme Laurent Laroche, maire de Bélâbre. Dans cette commune de l'Indre de près de 980 habitants, la mairie ouvre du lundi au vendredi entre 10h et midi. "C'est très important qu'on puisse reprendre et redonner du lien humain après deux mois d'interruption", ajoute l'élu.

Tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas Internet

Il ne faut en effet exclure personne. "Une mairie, depuis toujours, c'est le centre de renseignements principal d'une commune", appuie Bruno Mardelle, maire de Niherne. "C'est un besoin, c'est une demande, c'est aussi une reprise de la vie normale. Il faut que la vie reprenne son cours", estime le maire en poste depuis 2019.

La mairie, un poste d'information majeur

A la mairie, toutes les questions peuvent être posées. C'est une source d'information fiable en cette période agitée. "On est vraiment un maillon important dans le tissu social avec les habitants. Nous sommes les premiers fantassins dans cette guerre sanitaire pour aller au-devant de toutes ces problématiques", précise le maire de Bélâbre, Laurent Laroche.

Il y a en effet beaucoup d'interrogations et de doutes. Particulièrement sur l'approvisionnement et la distribution des masques. "A Niherne, on n'a pas encore reçu tous les masques. Mais on a commencé à les distribuer aux domiciles des personnes les plus âgées", souligne Bruno Mardelle.

La sécurité sanitaire, toujours une priorité

Réouverture des mairies au public ne veut pas dire relâchement. Au contraire, toutes les précautions sont prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. "C'est une personne à la fois, avec un respect des gestes barrière. On a établi un marquage au sol, les gens rentrent d'un côté et sortent de l'autre pour que personne se croise", explique par exemple le maire de Niherne.

A Bélâbre, des vitres en plexiglas ont été posées pour protéger le personnel de la mairie. Et du gel hydroalcoolique est à l'entrée pour permettre aux habitants de se laver les mains.

Enfin, il est toujours possible d'appeler les mairies. Des permanences téléphoniques ont été mises en place pour répondre aux questions des habitants.