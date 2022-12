Un lieu "comme à la maison" pour colocataires âgés et dépendants ouvert dans l'Orne

Le lieu fait parler dans cette commune de 1200 habitants : deux maisons récemment construites près de la salle des fêtes et du complexe sportif . Conçues selon le modèle initié par Age&Vie. Chacune comporte huit chambres spacieuses et une vaste pièce de vie où les colocataires se retrouvent pour les repas, les activités ou tout simplement discuter entre eux ou avec leurs auxiliaires de vie.

Le coin repas de la salle commune © Radio France - Carole LOUIS

Germaine 99 ans, Irma et Thérèse 84 ans chacune, sont les trois premières pensionnaires de cette maison de retraite pas comme les autres ouverte depuis quelques semaines.

" On est devenues presqu'une famille très rapidement, c'est vraiment formidable

Irma ajoute qu'elle avait perdu beaucoup de poids et ressentait le besoin d'être accompagnée et surtout de ne plus vivre seule. Et comme pour ses colocataires le sujet de la sécurité a été déterminant. Deux auxiliaires de vie les accompagnent le matin, deux autres l'après-midi. une présence 24h/24, ( l'une des professionnelle est logée dans la maison). Des médecins et autres professionnels de santé peuvent par ailleurs intervenir à tout moment.

La colocation de Lonlay-l'Abbaye (Orne) © Radio France - Carole LOUIS

Dans cette maison, chacune dispose de son "chez-soi", une chambre de près de 30 mètres carrés qu'elles peuvent décorer et même meubler à leur goût. Chambre avec salle de bain et coin salle à manger. Chacune est ouverte sur le jardin pour les visites personnelles. Le quotidien est partagé entre le thé ou le goûter au salon, les jeux , les discussions ou la préparation des repas avec les auxiliaires de vie . Tout ici est fait maison. Et les rires retentissent souvent dans cette maison lumineuse et baignée de soleil.

" je peux aller faire mon petit tour après le repas se réjouit Germaine 99 ans"

" moi ce que j'aime c'est regarder les petits poussins du club de foot s'entrainer devant ma fenêtre le samedi matin", ajoute Irma

"je ne peux pas rester debout car je suis handicapée mais j'aide à la cuisine, surtout "la pluche" (des légumes)

colocation Lonlay © Radio France - Carole LOUIS

Crée dans le Doubs il y a déjà quelques années, le dispositif s'adresse principalement à des personnes âgées dépendantes ou handicapées, ou qui ne souhaitent plus vivre seules. Les maisons Age&Vie sont principalement implantées en zone rurale. . Aujourd'hui il existe en Normandie 4 sites dont celui de Lonlay-l'Abbaye, mais d'autres vont bientôt voir le jour dans le département à La Ferté-Macé, aux Aspres et à l'Aigle. Une colocation du grand âge qui coute en moyenne , aide comprise 1800 € pour ces résidentes.