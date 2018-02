Un lieu d'écoute à Rennes pour les homosexuels rejetés par leur famille

Par Eric Bouvet, France Bleu Armorique

Le Refuge est un lieu d'écoute et d'hébergement à Rennes, qui accueille des jeunes en rupture et parfois en danger au sein même de leur famille, à cause de leur orientation sexuelle. Car l'homophie existe aussi au niveau familial.