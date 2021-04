"Un lieu figé dans le temps", de plus en plus de visiteurs pénètrent dans l'ancien hôpital de Rochefort

De plus en plus de visiteurs s’introduisent illégalement dans l’ancien hôpital civil de Saint Charles à Rochefort. Le site est pourtant fermé depuis 2011. Il appartient désormais à la mairie de Rochefort. Mercredi 7 avril, trois jeunes majeurs ont été interpellés par la police pour s'être introduits à l'intérieur.

Exploration Urbaine en vogue

Ce phénomène s’appelle l'«urbex ». Il est en fait la contraction d'"exploration urbaine". Une pratique qui consiste à visiter des lieux abandonnés. Sur les réseaux sociaux, certains groupes d’amateurs d’urbex rassemblent des milliers d'abonnés, y compris dans nos deux Charentes.

Des barbelés installés il y a un mois par la mairie

L'adjoint à la sécurité de Rochefort Alain Giorgis comprend que certains curieux puissent céder à la tentation "on monte sur le toit et on a une vue panoramique de la ville, c'est une tentation, des sensations fortes" admet-il. La ville a mis en place des barbelés il y a un mois, pourtant, certaines personnes arrivent encore à accéder au site. "Nous, on sera présent, la police nationale et la police municipale aussi, parce qu'il y a une violation de domicile" prévient-il. Alain Giorgis rappelle aussi qu’en cas d’accident, la responsabilité revient à la mairie, propriétaire du site.

Des visiteurs équipés

Pour accéder à l'hôpital, il faut franchir les barrières de chantier, mais également enjamber les fils barbelés. Pas de quoi décourager Freddy. Il est mécanicien en Charente et organise des sorties urbaines avec ses amis : “On se prépare avec des jumelles, Il y en a qui regardent, qui guettent. On ne veut pas se faire attraper, même si on est pas des voleurs", explique-t il.

L'urbex attire de multiples profils

Selon lui, il n'y a pas de profil type pour ce genre de pratique, lycéens, jeunes travailleurs... tous sont à la recherche d'un lieu figé dans le temps. “On arrive, tout est intact, rien n'a bougé !” S’émerveille Freddy. “ On passe dans les chambres, il y a eu de la vie, mais c’est vide ! ” conclut-il.

L'urbex reste néanmoins illégal. Les personnes prises sur le fait encourent 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.