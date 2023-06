Un lieu mémoriel à l'hôpital d'Orléans en hommage aux donneurs d'organes et leurs familles

Depuis 1976, la loi française prévoit que nous sommes tous des donneurs d’organes potentiels à notre mort, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus de donner. S’il y a de moins en moins de barrières morales ou psychologiques au don d’organe, 25.000 personnes, en France, sont dans l’attente aujourd’hui d’un appel pour être greffés. Au sein de l'hôpital d'Orléans, un espace mémoriel rend hommage aux donneurs, à leurs familles et à leurs proches.

Daniel Blot a eu la douleur de perdre l’un de ses fils, l’an dernier, à l’âge de 52 ans. Ce fils trop tôt disparu était tout à fait d'accord pour un prélèvement d'organes. Aux côtés de son épouse et de ses deux autres enfants, lorsqu'il évoque cette décision Daniel parle "d'une décision qui a aidé la famille à faire son deuil puisqu'on a transformé ce moment douloureux en moment d'espoir et cela était une aventure formidable". Le père du donneur ajoute "le plus dur, c'est lorsque l'équipe médicale vient vous annoncer qu'il faut peut être prendre la décision de le laisser partir et à ce moment là et heureusement arrive l'équipe du don d'organe qui dit qu'il y a peut être quelque chose encore à faire, sauver des vies".

25.000 personnes en attente d'un appel

Pour le Dr Anne Bretagnol, responsable de la Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus (CHPOT) au CHR d’Orléans "C'est un moment très très fort en émotions, tout le temps, tout le temps, c'est un moment difficile où se percute l'évidence du deuil, la douleur et c'est là qu'on leur demande de penser au don, aux autres et on a conscience de la difficulté mais on n'a pas le choix". Si le nombre de transplantations d’organes et de tissus est sans cesse en augmentation, près de 5.500 greffes d’organes et 6.000 greffes de cornées (Données 2022-Agence de Biomédecine), il y a aujourd’hui 25.000 personnes en France qui attendent un appel pour une greffe.

Illustration dons d'organes © Maxppp - Henri Porchier

Dominique Longueville vit lui avec le rein d’un autre depuis maintenant 21 ans. "C'était le 27 novembre 2001, une date que l'on retient toute sa vie, surtout que cinq jours avant est née ma petite-fille, on a tous les deux 21 ans" précise le transplanté qui avec encore les larmes aux yeux, malgré tout ce temps, confesse "c'est une deuxième vie, le don c'est le plus beau des cadeaux". L’an dernier, 13 personnes ont fait un don au CHR d’Orléans pour un total de 38 organes et 54 cornées prélevées. Au total depuis 1998, 1381 organes (124 cœurs, 95 poumons, 346 foies, 774 reins) et de nombreux tissus ont été prélevés au CHR d’Orléans. Le don d'organes ou la fraternité de l'humanité.