Un lieutenant de louveterie recruté par la préfecture de l'Indre

Indre, France

Dans le département de l'Indre, neuf lieutenants de louveterie mènent actuellement des missions pour réguler les espèces animales. La préfecture en recherche un dixième pour permettre de quadriller l'ensemble de l'Indre. Parmi les espèces les plus nuisibles dont il faut limiter l'impact, il y a les sangliers. "La population de sanglier est assez dense. On a fait 9 000 prélèvements cette année, c'est un doublement de population en cinq ans. Il y a des incidences sur l'économie agricole puisqu'ils détruisent des cultures et des prairies. Mais ils provoquent aussi des accidents de voiture et sur le réseau ferré", souligne la préfecture.

Si vous voulez candidater, il faut avoir moins de 70 ans, être en pleine possession de ses moyens physiques, avoir des moyens suffisants pour pouvoir assurer les missions car rien n'est défrayé.