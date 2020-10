Un Lillois sacré meilleur biérologue de France

La bière est bien une affaire de Nordiste ! Charly Roux, un jeune Lillois de 23 ans a remporté ce mardi à Paris le concours talents biérologie 2020. C'est le 15ème concours organisé par Brasseurs de France, le syndicat des professionnels de la brasserie Française. Charly Roux étudiant en sommellerie au Lycée Hôtelier International de Lille et passé par le lycée Hôtelier du Touquet décroche le premier prix devant Laureen Agaesse du Lycée Hôtelier Bonneveine à Marseille et Quentin Lucas-Hebrard du CEFPPA Adrien Zeller à Illkirch Graffenstaden.

Jugé sur 4 épreuves

Charly Roux vainqueur de la demi-finale à Rennes était l'un des 8 finalistes à Paris. Ils étaient départagés par 4 épreuves : analyse sensorielle, alliances bières/mets, cocktail, service pression et bouteille. Le jury composé de professionnels de la filière brassicole, de l'univers de la restauration et de la gastronomie salue "la technicité, la rigueur et la passion dont les jeunes candidats ont fait preuve et qu’ils ne manqueront pas de partager avec les consommateurs qui redécouvrent l’art et culture de la bière"