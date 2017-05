Un litige sur la Foire de Tours ? Faîtes appel aux médiateurs

Trois médiateurs font leur apparition pour la première fois cette année à la Foire de Tours, pour régler les éventuels litiges, mais aussi pour faire connaitre cette profession en expansion depuis une loi de 2015, qui renforce son rôle.

Il faut bien les chercher pour les trouver. Coincés entre un stand d'isolation et un autre de cheminées, à l'entrée du Hall B, sur la Foire de Tours, trois médiateurs professionnels se tiennent prêt à intervenir. Leur rôle ? "Mettre de l'huile dans les rouages," confie Jannick Leprêtre, médiatrice tourangelle. " Quand il y a une inquiétude après une transaction, un doute, on est là pour répondre aux questions des consommateurs et ensuite faire le lien si c'est nécessaire avec le commerçant. On est convaincu de l'importance de notre métier, surtout dans le monde de la consommation."

"C'est le métier du siècle !" Copier

"Une dame paniquée a fait appel à nous après avoir signée un bon de commande pour une toiture"

Depuis une loi d'octobre 2015, qui impose aux commerçants de recourir à un médiateur en cas de litige avec un client, la profession se développe, notamment en Indre-et-Loire. "On est une quinzaine de médiateurs professionnels dans le département," estime Alexandre Adjiman, membre de la chambre professionnelle de la médiation.

Depuis le début de la Foire de Tours, le 5 mai, les trois médiateurs présents ont réglé cinq cas litigieux. "On a par exemple eu une dame qui était paniquée après avoir signée un bon de commande pour une nouvelle toiture, et qui ne savait pas si elle était engagée ou si elle pouvait encore se rétracter après la visite technique que devait réaliser l'artisan. On l'a accompagnée sur le stand, on a discuté, et on a réglé l'affaire," raconte Alexandre Adjiman.

"On remet de la qualité dans les relations humaines"

Pour Jannick Leprêtre, le médiateur peut intervenir dans tous les domaines, pas seulement autour des transactions commerciales. "On remet de la qualité dans les relations humaines, que ce soit dans la consommation mais également avec vos enfants, vos voisins, votre patron, on est convaincu que c'est le métier du siècle ! On constate beaucoup d'inquiétude aujourd'hui et un manque de confiance entre les gens."