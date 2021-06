Un livre à la naissance pour tous les nouveaux nés de la Communauté de communes Terre de Camargue

Tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2021 à Aigues-Mortes, Le Grau-du-Roi et Saint-Laurent-d'Aigouze auront droit à un livre. L'opération est initiée par la Communauté de communes Terre de Camargue pour promouvoir l'accès à la lecture.

Un livre à la naissance : c'est l'opération lancée par la Communauté de communes Terre de Camargue à partir du 1er juillet. Tous les nouveaux-nés (à compter du 1er janvier 2021) dont les parents résident à Aigues-Mortes, au Grau-du-Roi et à Saint-Laurent-d'Aigouze bénéficieront de ce cadeau de naissance. Pour le retirer, les familles doivent simplement prendre rendez-vous dans l'une des trois médiathèques intercommunales et se présenter le jour convenu munies d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et de l'acte de naissance.

Coopération avec la seule librairie indépendante du territoire

L'opération vise à promouvoir l'accès à la lecture et à la culture pour tous, dès le plus jeune âge. Le livre choisi pour 2021 est "Un très bon jour" de Marie-France Painset et Judith Gueyfier aux Editions Didier Jeunesse. Tous les ouvrages sont commandés à la librairie Catygor à Aigues-Mortes, la seule librairie indépendante située dans le territoire de la CC Terre de Camargue. L'opération sera reconduite d'une année sur l'autre.