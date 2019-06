Un livre inédit sur l'histoire de la cathédrale de Tours

Indre-et-Loire, France

La cathédrale de Tours a désormais son livre de référence. 14 auteurs, professeurs, historiens, ingénieurs, et conservateurs viennent d'écrire sous l'égide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles un livre qui raconte les 400 ans de la cathédrale à travers son architecture, ses vitraux, ses décors sculptés et son mobilier. Ce livre est la suite logique d'un colloque du 18 octobre 2013 organisé à Tours au cours duquel tous les conférenciers démontrèrent que les recherches avaient permis à la connaissance de la cathédrale de Tours de faire un bond en avant au cours des dernières décennies. Ce livre est tiré à 1500 exemplaires, il est le troisième d'une série consacrée aux 5 cathédrales de la région Centre, Tours, Chartres, Bourges, Blois et Orléans. Les deux premiers ont été écrits en 2017, ils concernent les cathédrales d'Orléans et de Bourges.

Gilles Blieck, conservateur régional du patrimoine et des monuments historiques, regrette que cette cathédrale ne possède pas de figure de pierre très ancienne, c'est-à-dire médiévale.

C'est le seul manque qu'on peut vraiment regretter de cette cathédrale: il y a très peu de statues figuratives anciennes. Dans les années 1560, les protestants s'en sont pris aux représentations figurées qui existaient. Celles qu'on peut observer sur le portail ouest sont des figures qui ont été restituées au 19 ème siècle. Maintenant, le décor de la façade occidentale est magnifique, c'est une véritable dentelle de pierre -Gilles Blieck

La cathédrale Saint-Gatien de Tours est l'une des très rares cathédrales en France qui a conservé son cloître, c'est le cloître de la psalette, une majorité des autres ont été détruits. La prochaine campagne de restauration portera sur les travaux de la façade nord de la nef, privée de longue date de sa vitrerie colorée. La DRAC explique que l'Etat verse 1,5 millions d'euros chaque année pour chaque cathédrale de la région Centre Val de Loire. Celle de Tours devrait donc bénéficier au minimum de cette somme pour les futurs travaux.

Le livre édité aux Presses Universitaires de France s'appelle tout simplement "Cathédrale de Tours". Il s'adresse aux passionnés d'architecture religieuse mais aussi au grand public. Attention, 1500 exemplaires c'est peu, il faudra aller vite pour l'acheter en librairie.