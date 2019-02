Un livre pour aider les étudiants dans les démarches Parcoursup

Mayenne, France

Depuis le 22 janvier, les lycéens de Terminale qui veulent entamer des études supérieurs peuvent inscrire leur vœux sur Parcoursup. La nouvelle plateforme d'admission post-bac qui a connu quelques couacs l'an dernier a reçu cette année quelques modifications pour réduire le stress des candidats. Par exemple, les réponses pour leurs vœux tomberont entre le 15 mai et le 19 juillet, soit un mois et demi plus tôt que l'an dernier.

D'ici là, pour aider les lycéens dans leurs démarches, Bruno Magliulo, ancien professeur, désormais inspecteur d'académie honoraire a publié un livre intitulé S.O.S Parcoursup,"il explique ce qu'est la plateforme, comment doit-on procéder le dossier, quelles sont les erreurs à éviter mais c'est aussi une façon d'accompagner les familles" détaille ce spécialiste de l'orientation.