PHOTOS - Un livre sur les Marianne du Gard en préparation

C'est l'un des symboles les plus connus de la République. La célèbre Marianne, dont le buste trône dans toutes les mairies de France. Des Marianne pour lesquelles se passionne Philippe Pécout, l'ancien maire de Laudun l'Ardoise. C'est en découvrant à Lirac, un ancien buste de Marianne datant de la 3e République qu'il a décidé de se lancer dans l'inventaire des Marianne des 351 communes du département. Ce buste a été découvert lors de travaux dans la mairie. "On l'a sorti du grenier de la mairie explique Cédric Clémente, le maire de Lirac. On l'a retrouvé dans un piteux état car des pigeons s'étaient installés dessus. On l'a nettoyé et restauré pour que la Marianne retrouve son état initial." Le buste trône aujourd'hui dans la salle du conseil municipal de la nouvelle mairie.

351 communes dans le Gard

Le buste de l'ancienne Marianne de Lirac a été réalisé en 1872. Sur un bandeau qui tient ses cheveux, le mot "Concorde" peint en lettres d'or. "Marianne ici ne représente personne. C'est une allégorie d'une femme sur un modèle romain explique Philippe Pécout, à laquelle on a ajouté des épis de blé, des fleurs qui sont autant de signes d'abondance, de richesse, de vie, de terre qui rappellent les valeurs qu'on voulait véhiculer pour la République française." Tout aussi passionnée par les Marianne, la sénatrice Vivette Lopez. "_Lors de ma campagne électorale, en me rendant dans les mairies, je me suis rendue compte qu'_il y avait des Marianne vraiment magnifiques, très différentes et j'ai commencé à les prendre en photo. On m'a dit que Philippe Pécout s'y intéressait aussi, donc on s'est rencontrés et on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose ! Il y a beaucoup de travail, il nous faudra des historiens, un photographe qui va bien vouloir arpenter le Gard et ses 351 communes."

Le parrainage de Pierre Bonte

Le président de l'association des maires du Gard s'est d'ores et déjà montré intéressé par le projet comme la présidente du Conseil départemental. Le journaliste Pierre Bonte, qui se passionne pour les Marianne depuis des années s'est lui aussi montré enthousiaste et doit apporter son soutien au projet. Philippe Pécout et Vivette Lopez espèrent que cet ouvrage consacré aux Marianne du Gard sortira en 2022. Une exposition pourrait aussi être organisée.

L'ancienne Marianne de Lirac © Radio France - Sylvie Duchesne

Cédric Clémente, le maire de Lirac a fait restaurer l'ancienne Marianne à l'identique © Radio France - Sylvie Duchesne