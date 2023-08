Un logiciel intelligent permet de traquer les dépôts sauvages dans plusieurs communes du Var

La date du 5 août résonne douloureusement dans le département du Var. Le 5 août 2019, Jean-Mathieu Michel, maire du village de Signes, décédait dans l’exercice de ses fonctions. L’élu a été renversé par la camionnette d’un artisan qui venait de déposer illégalement des déchets au bord d’une route de la commune.

Quatre ans plus tard, le problème des dépôts sauvages n’est pas réglé dans le département. Et plusieurs communes ont décidé de faire appel à un logiciel intelligent pour repérer plus facilement les déchets déposés illégalement sur leur commune… et pour retrouver les auteurs des infractions.

Un logiciel inventé par une entreprise de Paris

Ce logiciel, inventé par l’entreprise parisienne Vizzia, compare les pixels des photos prises par une caméra. "Quand le logiciel constate un changement permanent entre deux photos espacées de dix minutes par exemple, il va rentrer dans la séquence et aller chercher le moment exact du dépôt sauvage. Comme nos caméras sont équipées d’un double objectif, il est aussi possible d’obtenir la photo de la plaque d’immatriculation dans les respect des règles RGPD" explique Guillaume Phélline, directeur commercial de Vizzia.

Ollioules, Saint-Tropez et Hyères s'équipent

Les images – une séquence de 2 minutes environ – sont ensuite envoyées à la police municipale. "C’est un gain de temps incroyable pour nos agents, ils n’ont pas à chercher le lieu et l’auteur de l’incivilité, le logiciel leur fournit l'information. L'autre avantage de cet équipement c'est que les caméras sont nomades, nous pourrons les déplacer sur différents sites au gré des dépôts de déchets" commente Eric Girardot, adjoint à la propreté à la ville de Hyères, où le système est en cours d’installation. Dans le Var, il est également opérationnel à Ollioules et Saint-Tropez et dans une soixantaine de villes en France.

150 dépôts détectés à Saint-Tropez... en un mois !

Ce logiciel intelligent, qui coûte entre 600 et 1000 euros par mois aux communes, fait déjà ses preuves : depuis début juillet, 150 dépôts sauvages ont été détectés par le logiciel à Saint-Tropez ! A Ollioules, une vingtaine de pollueurs ont déjà été verbalisés selon la mairie.

Selon les communes et l’ampleur de l’infraction, les amendes pour dépôt sauvage peuvent aller de 135 euros à 15.000 euros.

Selon l'entreprise Vizzia, 81.000 tonnes de déchets sont déposés illégalement en France chaque année. Un chiffre en hausse de 85% entre 2017 et 2021.