Un loirétain atteint de sclérose en plaques gravit des sommets

Originaire du Loiret, Julien Vedani, 34 ans, est un grand sportif qui réalise des défis fous : un tour d'Europe en solo en 2019, l'ascension du plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro l'été dernier et cette hiver il a skié debout pour la première fois depuis qu'il a son handicap.

Il s'appel Julien Védani, à 34 ans, il est originaire de Saint-Cyr-en-Val dans le Loiret et souffre d'une forme sévère de sclérose en plaques. Il est malade depuis un choc traumatique intense. Il présente la sclérose comme une maladie "all inclusive" où tous les sens peuvent être touchés. Mais ce grand sportif réalise des défis fous : un tour d'Europe en solo en 2019, l'ascension du plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro l'été dernier et cette hiver il a skié debout pour la première fois depuis qu'il a son handicap.

Le sport comme médicament

Des activités sportives et sociales primordiales explique Julien Védani. "Pour moi le sport c'est essentiel. J'en pratique au moins une heure tous les jours parce que je vois aussi la dégénérescence de mon corps. Je veux donc compenser avec l'activité physique." Julien Vedani se demande même si sans le sport, il ne serait pas obligé d'être en fauteuil ou avoir plus de problèmes pour marcher. "Si je m'arrête, il y a un risque que ça tombe, que ce soit le corps ou l'esprit."

Julien Vedani est devenu le premier homme sclérosé avec ce stade de l'handicap à pratiquer le handiski debout. Aidé d'une sorte de trottinette des neiges, la Gotoski, il a pu revivre des expériences de glisse telles qu'il en éprouvait lorsqu'il était valide. Avant que sa sclérose en plaques ne se déclare en 2015, Julien Vedani adorait skier. Cette hiver dans la station de Risoul, il a retrouver la saveur de glisser sur les pentes enneigé grâce à la la Gotoski. "C'est une trottinette à ski. Mes deux pieds sont bloqués avec le volant devant et une personne qui nous aide à descendre avec les virages."

Julien Vedani est devenu le premier français atteint de cette forme de sclérose à skier debout - DR

Pour ce chercheur en gestion des risques de 34 ans, il y a tout de même le sentiment de pouvoir faire encore plus. Julien Védani ne manque pas d'idées pour encore aller plus loin. "J'aimerais bien tester des trucs qui me permettent de descendre tout seul, ce serait fou." Ses prochaines glisses sont prévues dans les Alpes à la Plagne dans environ un mois, en mars 2022.