Un loto pour financer les soins de Maëlyne

Les parents de Maëlyne, une petite fille de 6 ans atteinte d'une maladie rare, organisent ce dimanche un loto pour récolter des fonds afin de financer son traitement.

Maëlyne, une petite fille de 6 ans, est atteinte d'une maladie rare, une délétion du chromosome 18. Cela provoque des troubles cognitifs et psychomoteurs importants. Ses parents, qui ont monté l'association "Un avenir pour Maé", organisent un loto ce midi à Saint-Denis-en-Val, pour récolter des fonds afin de financer sa thérapie.

La petite fille suit depuis quelques mois une thérapie, la méthode Tomatis, une technique de stimulation sonore. Le problème, c'est qu'il faut régulièrement se rendre en Belgique.

Maëlyne s'exprime beaucoup mieux, elle a un meilleur équilibre. On tient vraiment à continuer cette thérapie mais il faut la financer et ce n'est pas toujours évident de trouver les fonds" - Emilie, la maman de Maëlyne.

Soin, trajet, hébergement... Chaque séance de thérapie leur revient à 1000€. Auxquels peuvent s'ajouter régulièrement 150€ par semaine pour travailler avec des thérapeutes en France.

Les parents de Maëlyne ont donc choisi d'organiser un loto. L'occasion pour les participants de passer un moment convivial, de repartir avec des cadeaux et de faire une bonne action.

Ça permettra à une petite fille de grandir le plus normalement possible et d'être épanouie. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. " - Marc, le papa de Maëlyne