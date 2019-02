Un loup abattu dans une zone résidentielle de Bormes-les-Mimosas

Bormes-les-Mimosas, France

Un loup a été tué à Bormes-les-Mimosas vers 10 heures ce jeudi matin. Les gendarmes de la compagnie de Hyères ont été appelés par un employé d’un camping qui venait d’apercevoir l’animal. Le loup a ensuite pris la direction du centre-ville en passant à proximité de lotissements. C’est d’ailleurs sur le parking d’une résidence que le loup a été abattu.

Un employé, paniqué, se réfugie dans sa voiture

L'animal a d’abord été vu par une personne effectuant des travaux dans un camping situé en bord de plage. Croyant au départ que c’était un chien, l’homme n’a pas paniqué… mais l’animal s’est rapidement montré agressif. Le salarié a donc pris la fuite pour aller se réfugier dans son véhicule, avant d’appeler les gendarmes.

Le loup abattu sur le parking d'une résidence

Quand les militaires de la brigade de Bormes-les-Mimosas arrivent sur place, le loup a quitté le camping. Il prend la direction du centre-ville et s’approche des maisons et des lotissements. Les gendarmes le poursuivent et remarquent eux aussi son comportement agressif. Deux premiers coups de feu sont tirés, mais l’animal n’est pas touché. Il poursuit son chemin toujours en direction du centre-ville. Il passe par la résidence des Iles d’Or située avenue des Mimosas. C’est là sur le parking de la résidence que l’animal est abattu par les gendarmes.

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été immédiatement informé précise la préfecture du Var dans un communiqué.