Un loup très probablement observé en Creuse le 10 décembre

Après l'observation d'un loup en Haute-Vienne début décembre, une première depuis un siècle, un loup a été probablement observé le vendredi 10 décembre en Creuse sur le plateau de Millevaches. Un photographe a pris deux clichés sur la commune du Mas-d'Artige, à la frontière corrézienne. Ils ont été analysés par l'Office français de la biodiversité. Les experts concluent qu'il s'agit "très probablement d'un loup gris, Canis lupus".

Ce n'est pas une surprise car le loup est régulièrement observé en Creuse ces dernières années. Depuis 2017, le "réseau loup" a retenu quatre indices de son passage, précise la préfecture : des observations visuelles à La Nouaille en novembre 2017 et mars 2020, à Champagnat en janvier 2019, et la dernière à St-Martial-le-Mont en février 2021.

Un loup de passage

L’espèce est connue pour sa grande capacité de dispersion : l'animal se déplace pour chercher son territoire, surtout à l'automne et au début de l'hiver. "À cette période, les jeunes nés au printemps prennent pleinement leur place au sein du groupe contraignant d’autres individus à quitter la meute pour chercher un nouveau territoire où s’établir. Ces individus peuvent parcourir jusqu'à 800 kilomètres avant de se fixer, et ceci en quelques jours", explique la préfecture de la Creuse.

Depuis sa réapparition dans les Alpes du Sud en 1992, le loup a été identifié dans des régions aussi éloignées que les Pyrénées, la Lorraine, la Bourgogne, ou encore la Somme, précise la préfecture. Cette année, les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique ou encore de l’Indre-et-Loire ont connu une présence occasionnelle de l’espèce.

Un réseau d'observateurs en Creuse

En Nouvelle-Aquitaine, la présence du Loup gris avait déjà été avérée en Dordogne dès 2015, et plus récemment, de manière occasionnelle, l’espèce a été identifiée en Charente-Maritime en 2019, en Charente en 2020, en Vienne, dans l’Indre, dans l’Allier, en Haute-Vienne et en Corrèze en 2021. Elle est permanente depuis 2018 en Pyrénées-Atlantiques, indique la préfecture.

Depuis 2020, une cellule de veille loup a été mise en place en Creuse. Composée des associations de protection de la nature, des services de l'Etat, des collectivités locales et des forestiers, elle se réunit régulièrement pour suivre l'évolution de cette espèce protégée et discuter des actions à mener notamment pour aider les agriculteurs à protéger leurs élevages.

