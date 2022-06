Un lycéen de Dordogne remporte la finale de l'émission "Si on lisait à voix haute" sur France 5

Jian Durix, élève de première au lycée de Ribérac est arrivé premier ex æquo au concours de l'émission "Si on lisait à voix haute" diffusé sur France 5 ce mercredi soir. Il a lu devant un jury de renom composé notamment de Daniel Pennac, Eric Emmanuel Schmitt, Isabelle Carré, et Annik Cojean.

Il est champion de lecture à voix haute ! Jian Durix, élève de première au lycée Arnaut Daniel de Ribérac a remporté ce mercredi soir la finale de l'émission "Si on lisait à voix haute" sur France 5. Il est arrivé ex aequo avec une autre candidate, de la Seine Saint Denis. Sur plus de 150.000 élèves candidats au départ, ils n'étaient plus que cinq à participer à la finale. Ils ont défilé sur le plateau devant un jury de renom, composé de Daniel Pennac, Eric Emmanuel Schmitt, Isabelle Carré, et Annik Cojean. "C'était épuisant mais qu'est-ce que c'était génial" a confié Jian Durix au micro de France Bleu Périgord.

Les candidats ont d'abord lu un texte de leur choix, préparé à l'avance puis les finalistes ont lu à tour de rôle un nouvel extrait, sélectionné par le jury le matin même. La dernière épreuve a vu s’affronter les deux lycéens avec les meilleures notes, Jian et Emma, sur le texte «Préface en prose» du recueil Le Mal des Fantômes de Benjamin Fondane. Mais le jury n'a pas réussi à les départager. Ils ont donc improvisé une lecture d'un texte de Raymond Devos. Et ils n'ont pas flanché devant cette écriture acrobatique.

Jian Durix partage donc le trophée avec sa concurrente. Une récompense partagée aussi avec sa professeure Delphine Desgoulières, qui l'a accompagné tout au long de la sélection. Le jeune participera ce vendredi aux Nuits de la Lecture à la médiathèque Fanlac à Périgueux.