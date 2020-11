Un lycéen haut-savoyard lance une pétition pour rouvrir les stations : "c'est maintenant qu'il faut réagir"

Sa pétition (que vous retrouvez ici) assemble déjà près de 40 000 signatures, en une semaine d'existence. Il réclame l'ouverture des stations de ski cet hiver : "à cause du Covid-19, les stations ne peuvent pas ouvrir pour l'instant cet hiver", dit le texte à signer, "pourtant, qui peut dire que ces sports d'extérieurs sont à haut risque contagieux ?"

C'est le Haut-Savoyard Nicolas Véjux, scolarisé au lycée Saint-Michel d'Annecy, qui en est l'initiateur. Il est sportif, fan de ski et de snow. "Je me suis dit qu'il fallait lancer quelque chose. Qui ne tente rien n'a rien". Pour pouvoir ressortir et aller sur les pistes, oui, mais ce n'est pas la seule motivation : "on parle sans cesse de l'augmentation de la précarité, des commerces qui ferment, de l'emploi des saisonniers..."

Je me dis que si c'est partagé par des personnalités influentes, ça peut faire changer les choses ! - Nicolas, 17 ans, haut-savoyard, à l'origine de la pétition

Le lycéen de 17 ans se dit surpris par le nombre de signatures atteint. Lancée vendredi dernier, sa pétition a d'abord rassemblé 15 signatures les deux premiers jours... puis 5 000 le mardi, jusqu'à réunir presque 40 000 signataires ce vendredi. "Il y a eu beaucoup de partages. Et je pense que les gens ont compris que c'est maintenant il fallait réagir" estime Nicolas Véjux. Est-ce que ça fera changer les choses ? "Il faudrait vraiment du monde, on n'est qu'au début" admet-il.