Un magasin complètement automatisé a ouvert ses portes à Toulon

C’est un magasin très particulier qui a ouvert ses portes il y a quelques jours quartier La Rode à Toulon : un magasin Ximiti, complètement automatisé , ouvert 24h/24 et 7j/7. Après avoir passé commande sur une borne tactile (ou via l'application Ximiti), un robot s’active en réserve pour préparer vos produits et vous livrer en quelques minutes votre paquet de pâtes ou votre bouteille d’eau dans une trappe dédiée aux livraisons.

Le premier magasin 100% automatique ouvert dans le département du Var propose plus de 400 références : des plats préparés, des sauces, des couches pour bébé, des boissons, du dentifrice, du gel douche… "à des prix tout à fait abordables" promet la gérante, Johanna Chevalier.

La jeune femme de 35 ans ne tarit pas d'éloges sur sa supérette automatique : "C'est facile d'utilisation, simple et efficace. Notre but est de dépanner nos clients à n'importe quel moment du jour ou de la nuit ! Qui n'est jamais tombé en panne de farine un dimanche après-midi ? Qui n'a jamais découvert un soir qu'il fallait fournir un pique-nique à son enfant le lendemain midi ? Notre avantage c'est que nous sommes tout le temps ouvert !"

"Il y aura bientôt plus de caissières" dans les magasins

Un avantage que salue deux jeunes mères de famille croisées devant Ximiti : "Nous habitons à côté et pour les courses de dernière minute, c'est super pratique !" Lydia, elle, travaille quartier La Rode, elle promet qu'elle viendra "tester ce magasin dans les jours qui viennent. L'idée est bonne mais avec des concepts comme celui-là, il y aura bientôt plus de vendeuses ou de caissières en France et c'est dommage !"

Une critique qui revient souvent aux oreilles de Johanna Chevalier : "J'entends souvent que Ximiti tue l'emploi. Mais ce n'est pas tout à fait vrai car le robot ne fait pas tout : je dois passer les commandes et recharger les rayons. On fait aussi travailler des ingénieurs et des fournisseurs. Avec l'ouverture prochaine de nouvelles bornes autour de Toulon*, je créerai aussi des emplois. Le robot ne remplace donc pas l'humain. Et c'est de toute façon quelque chose qui est déjà ancré dans notre société : les grandes surfaces proposent déjà des caisses automatiques, dans les stations-essence, vous pouvez faire votre plein ou laver votre voiture 24h/24, Ximiti n'a donc rien inventé !"

* Une deuxième borne devrait faire son apparition d'ici la fin de l’année dans la métropole toulonnaise… et 3 ou 4 autres Ximiti d’ici 5 ans. Ximiti est une marque née à Aubagne qui détient déjà 34 adresses en France

Pour passer commande, il faut se balader dans les rayons virtuelles d'une borne tactile. A Toulon, Ximiti propose plus de 400 références © Radio France - Sophie Glotin