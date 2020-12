Cyclisme : un maillot jaune de Julian Alaphilippe vendu 1.800 euros pour la bonne cause

La popularité de Julian Alaphilippe n'est plus à démontrer. Et on l'a constaté une nouvelle fois à l'occasion d'une vente aux enchères organisée par Radio France entre le 30 novembre et le 14 décembre. Des objets de sportifs étaient proposées et les recettes seront versées au Secours populaire des Alpes-Maritimes pour aider les sinistrés des violentes inondations début octobre.

Les enchères à Drouot se sont terminées ce lundi à 11 heures. Et parmi les 26 lots, il y avait un maillot jaune porté par Julian Alaphilippe. Il s'est vendu 1.800 euros, soit le quatrième prix le plus élevé pour un lot. Il s'agit du maillot jaune décroché au soir de la deuxième étape du Tour de France 2020, à Nice. Un maillot qui plus est dédicacé par le cycliste berrichon, également sacré champion du monde cette année.

À noter que le lot qui a atteint la somme la plus élevée est le casque de Johanz Zarco, le pilote français en Moto GP.