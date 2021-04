VIDÉO - Le maire de Mandelieu-la Napoule "s'affranchit des consignes de l'État sur les vaccins"

Trop c'est trop. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-La Napoule, désobéit au gouvernement. Comme le maire de Cannes David Lisnard, Sébastien Leroy a décidé de vacciner les plus de 50 ans. C'est ce ce qu'il annonce ce mercredi matin sur France Bleu Azur : "À Mandelieu, nous avons ouvert la vaccination aux plus de 50 ans. Je l'ai ouverte aux personnels soignants, aux forces de l'ordre et aux enseignants sans critère d'âge. Plutôt que de nous accompagner pour nous dire vous avez raison, il faut aller vacciner tout ce que vous pouvez, on m'a fait passer le message que c'était hors de question, que c'était contre la politique gouvernementale et qu'il fallait rentrer dans les clous. Donc, on a maintenu ce dispositif, mais très clairement, aujourd'hui, on le fait en s'affranchissant des consignes."

"Au lieu de nous dire vous avez raison de vacciner les plus de 50 ans, on nous dit c'est hors de question."

Le gouvernement est en train de multiplier les lieux de vaccination, mais ce n'est pas la priorité selon Sébastien Leroy : "Le problème c'est surtout qu'il n'y a pas plus de doses qui arrivent, c'est à dire qu'on se disperse plutôt qu'on cherche l'efficacité."

Mandelieu à seulement 40 % de ses capacités

Sur la commune de Mandelieu, les promesses faites sont de 7.500 vaccins, 5.000 pour les primo-injections et 2.500 pour les rappels. Cette semaine, la commune va vacciner la dix-millième personnes. "Nous sommes à peu près à 40% de nos capacités" indique Sébastien Leroy.