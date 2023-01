Un maire de Dordogne a "une impression d'abandon" après la fermeture de la seule boulangerie du village

Michel Bosdevesy maire de la Rochebeaucourt et Argentine, commune du Périgord Vert en Dordogne à la limite avec la Charente

C'est un symptôme de notre époque, entre la désertification des campagnes et l'inflation : le village de la Rochebeaucourt-et-Argentine, à la frontière avec la Charente, a vu sa boulangerie fermer cette semaine. Plus de pain frais à des kilomètres à la ronde. La mairie a cherché une solution. Ce vendredi 13 janvier, elle ouvre un dépôt de pain dans l'agence postale.

"C'est un problème important, ça n'encourage pas, c'est difficile, on a un peu le sentiment d'abandon du monde rural" - Michel Bosdevezy, maire de la Rochebeaucourt-et-Argentine

"C'est un pis-aller, réagit Michel Bosdevezy, le maire de cette commune de 300 habitants. Ca va permettre d'avoir un peu de pain frais sur la commune. Surtout pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement. Ca va probablement perdurer quelques semaines le temps que la commune trouve un boulanger."

En attendant, c'est une boulangerie de Mareuil, à 10 kilomètres de là, qui va fabriquer le pain tous les jours. Il sera disponible le matin entre 9h et 12h mais il faudra commander la veille.

Le maire cherche un boulanger. "Pâtissier, ce serait un plus et surtout un couple car il faudra reprendre la boulangerie qui est aussi un multiple rural (une sortie d'épicerie avec plein de services). On ne peut pas rester comme ça sans boulangerie à la Rochebeaucourt."