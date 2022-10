Un maire, une info: Levens utilise le compteur Lynki pour son éclairage public

Alors que les communes, pour certaines, sont en cours de renégociation de contrat sur le prix de l'électricité, celle de Levens veut faire des économies. Et ça passe par l'éclairage public. Le maire, Antoine Veran, souhaite alors s'appuyer sur les compteurs intelligents Lynki. 200 lampes sur 800 sont depuis quelques temps commandes par ce système et peuvent ainsi être pilotées facilement. "Nous pouvons choisir tel ou tel quartier très facilement, explique Antoine Veran_. On allume, on éclaire et on peut même varier l'intensité des lampes. Et la facture s'en ressen_t". C'est ainsi que le maire souhaite réaliser 20% d'économie grâce à ce système qui s'ajouterait aux 17.000 euros déjà économisés par la coupure totale depuis quelques mois d'une partie de l'éclairage dans certain secteur. Ce système par le compteur Lynki est une expérimentation que la Métropole de Nice Côte d'Azur examine avec intérêt.

