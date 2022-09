Un maire, une info: à Gattières deux arbres abattus créent le malaise

Quand on est maire, ce n'est jamais facile d'abattre des arbres, même si c'est afin de faire des logements pour séniors et un parking public, et même si en contrepartie, prés d'une cinquantaine d'autres arbres seront plantés sur la commune. "Ce n'est pas moi qui abat ces arbres mais le promoteur, explique Pascale Guit-Nicol. Le projet est important pour la commune." La mairie sait qu'elle doit encore trouver 350 logements sociaux pour être dans les clous de la loi SRU mais aussi régler le problème du stationnement que la maire juge 'anarchique" sur sa commune. Interrogée sur France Bleu Azur, Pascale Guit-Nicole fustige les réseaux sociaux qui pour elle, montent tout en épingle et créent des problèmes où il n'y en a pas. "Nous allons planter 47 arbres contre deux abattus. Je ne voit pas où il y a un scandale".

