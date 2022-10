Un maire, une info: les habitants de Châteauneuf-Villevieille invités à restaurer leur patrimoine

Maire cherche bénévoles ! Edmond Mari de Châteauneuf-Villevieille en appelle à sa population pour rénover le site du château: "castel nuovo". "Il y a énormément de travail, le site est très vaste, explique le maire. Ca fait plus de 20 ans qu'on y travaille et il y aura du boulot pour encore quelques générations. En plus ce travail est délicat". Alors, le maire a eu une idée. En partenariat avec les propriétaires du site, des habitants sont invités à s'approprier leur patrimoine et pourquoi pas à donner un coup de main. Différents chantiers sont donc envisagés dans ce sens. Ils sont déjà en place ou le seront très prochainement. Mais en plus de cette rénovation, une maison de l'environnement et du patrimoine sera installée à l'entrée du site historique qui est aussi le départ pour des balades et des randonnées sur le Mont Macaron.

