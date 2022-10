Un maire, une info: Régis Lebigre va agrandir les halles de la vieille ville

Un label, une charte mais aussi un nouveau lieu pour les artisans-commerçants de la ville de Vence. La municipalité veut les mettre au centre des préoccupations de la ville. Pour ce faire, plusieurs pistes. Tout d'abord sauver et protéger l'artisanat et les artisans car "ils représentent l'image de nos communes et maintiennent la qualité de vie et le lien social" explique Régis Lebigre, maire de Vence. "En ce moment, l'artisanat, le commerce, se porte bien mais le secteur est confronté à des problèmes de recrutement, de visibilité ou administratifs. Il faut donc les aider et ce label est là pour ça", poursuit le maire. C'est ainsi qu'une charte sera mis en place pour aider les artisans à trouver des repreneurs en cas de session d'activité. Un label accompagné d'une affiche sera placardé partout dans la ville. Mais Vence veut aussi donner un lieu à ces artisans et notamment aux commerces de bouche. Les petites halles du centre ville, dans la cité historique vont être agrandies. De véritable halles utilisant le bâtiment derrière verront le jour à la fin de l'année 2024. Le projet est lancé et les travaux devraient débuter très vite. "L'idée est de revitaliser le centre ville notamment hors période estivale" conclue le maire de Vence.

