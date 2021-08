"Un mal nécessaire" : à la gare de Châteauroux les voyageurs ont bien leur Pass sanitaire

Touzaïd attend son train pour Paris depuis la gare de Châteauroux. Il n'a reçu qu'une seule dose de vaccin pour le moment alors il a dû faire un test pour pouvoir prendre son train : "J'ai fait un test antigénique samedi et comme les tests sont désormais valables 72h je pense que ça va le faire. On voulait faire un test dimanche mais le dimanche les pharmacies ne sont pas ouvertes donc a préféré le faire samedi."

L'extension du Pass sanitaire est effectivement entrée en vigueur ce lundi. Désormais pour aller au restaurant, dans un café, rendre visite à un proche à l'hôpital ou encore pour prendre le train il faut prouver qu'on est bien vaccinés, ou testé négatif depuis moins de 72h (à savoir que si vous avez été malade, une preuve de rétablissement de moins de six mois est également possible). Concernant les trains, le Pass est en effet demandé dans les TGV (Inoui et Ouigo), les Intercités, les trains de nuit et les trains internationaux au départ de la France (en revanche, les TER et les trains de banlieue parisienne (Transilien) ne sont pas soumis au Pass sanitaire).

"On nous dit partout de l'avoir et on nous le demande jamais"

Emma attend son Intercités pour Toulouse. Assise à la gare de Châteauroux, elle a bien son Pass sanitaire et a même reçu un message de la SNCF avant le départ : "Je ne savais pas que c'était à partir d'aujourd'hui et la SNCF nous a bien prévenus en amont, il y a deux jours, en nous disant qu'à partir d''aujourd'hui il fallait se munir d'un Pass sanitaire. Sans le rappel de la SNCF je n'aurais pas su qu'à partir d'aujourd'hui c'était impératif. Je pense qu'ils vont être tolérants pour le premier jour."

Tellement tolérants que parfois il n'y a pas eu de contrôles du tout. Kysia revient de Paris, elle n'a pas eu besoin de montrer son Pass et ça l'énerve : "On nous dit partout de l'avoir et on nous le demande jamais. On se fait vacciner pour rien. C'est débile. J'ai mon Pass sanitaire pour quoi faire ? Pour rien du tout. Je ne vois pas du tout l'intérêt."

Pas de contrôle non plus pour Paul. Lui aussi revient de Paris. Il était bien muni de son Pass mais on ne lui a pas demandé : "J'ai été contrôlé pour mon billet mais pas pour mon Pass sanitaire. Je trouve ça bizarre de ne pas avoir été contrôlé après moi je suis plutôt contre le Pass sanitaire en tout cas contre la manière dont ça a été mis en place." En revanche, Paul avait pensé à avoir de la batterie sur son téléphone : "C'est un des inconvénients de cette application c'est qu'on est obligé d'avoir un téléphone chargé."

"C'est un mal nécessaire"

A la gare de Châteauroux, il y a aussi Geneviève. En vacances chez une amie elle s'apprête à prendre son train pour Paris. C'est justement son amie qui - en l'accompagnant à la gare - lui a rappelé la mise en place du Pass sanitaire : "J'avais complètement zappé tout ça. C'est mon amie qui me l'a rappelé. En m'accompagnant elle m'a demandé si j'avais bien mon Pass puisque c'est obligatoire à partir d'aujourd'hui. Je ne le savais pas mais je l'ai sur mon téléphone. Je suis en règle. Si on me le demande je l'ai et si on me le demande pas je m'en fous un peu."

Geneviève accepte de se plier aux règles mais elle ne le fait pas de gaîté de cœur : "Je déteste devoir être contrôlée. Je m'y fais puisqu'il faut le faire mais on ne peut pas dire que j'adore. A partir du moment où on vit en collectivité je m'y plie. C'est un mal nécessaire. Mais personnellement je trouve ça épouvantable de devoir faire tout ça."

Selon Jean-Baptiste Djebbrari, ministre délégué aux Transports, un quart des trains concernés doivent être contrôlés ce lundi.