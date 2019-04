"Un manchois dans l'Himalaya c'est comme une girafe sur une banquise", Thomas Dutheil s'apprête à gravir l'Everest !

manche

Thomas Dutheil va s'attaquer au toit du monde....A 8 848m ! Ce passionné d'alpinisme qui est tombé amoureux des montagnes au cours de ses nombreux voyages va tenter de gravir l'Everest avec son sherpa Dendi. Sapeur-pompier professionnel à Cherbourg depuis 2015, il a déjà quelques sommets à son actif. Depuis le début de l’année, Thomas se prépare : entraînements en salle de sports mais aussi là-bas au Népal et là il n'a jamais été aussi près du grand départ. Il est à la fois détendu et un peu stressé mais jusqu'à un certain point : "la peur elle va arriver au fur et à mesure qu'on va monter, y'a des journées de treks à faire avant, il faut rester zen et cool." Thomas Dutheil a pris des nouvelles du sherpa qui va l'accompagner, il se prépare lui aussi sur place, il a reçu du matériel "il a la patate, ça me donne la patate je suis content".

Un projet humanitaire

Dans ce voyage il y a tout un projet humanitaire pour Thomas Dutheil. D'abord il passera une semaine à distribuer du matériel informatique et une imprimante dans un village près de Katmandou. Il y en a pour 1 000 euros. Il représentera également l'association des orphelins de sapeurs-pompiersà qui il remettra un chèque à l'issue de cette expédition. Il y aura aussi un échange de dessins avec les écoles de Granville "le but étant d'en faire profiter tout le monde". Après, Thomas rentrera sur Katmandou pour expédier les bagages pour prendre l'avion direction le camp de base "il y a 9 jours de marche avant de l'atteindre tout ça pour bien s'acclimater et une fois que l'on est à 5400 m on vit pendant 3 semaines sur la face de l'Everest avec des allers-retours dans les camps d'altitude puis on part à l'assaut du sommet pendant 5 jours entre le 15 et le 20 mai si tout se passe bien". _L_e retour en France est prévu début juin.

"On se doit d'accomplir ce que l'on a mis sur le papier, quand on est jeune on veut réussir".

page facebook : "everestdefiparvoyageautourdumonde"