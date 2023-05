Un Manchois en finale du concours du meilleur apprenti de France, catégorie boucherie

Luca Fauvel a remporté les championnats départementaux et régionaux. Il est maintenant en finale du concours du meilleur apprenti de France.

"C'est notre petite star", "le chouchou des clients". Les patrons de Luca Fauvel sont sûrement ses premiers fans. Le jeune homme de 16 ans, actuellement en CAP à la boucherie Ravenel à la Haye-du-Puits (Manche), est en finale du concours du meilleur apprenti de France boucher. L'épreuve se tient sur deux jours, dimanche 14 et lundi 15 mai, à Avignon. Luca Fauvel s'est sélectionné après avoir remporté le championnat départemental, puis régional.

"Dès que je suis arrivé en apprentissage, je l'ai dit : mon but est d'être en finale du meilleur apprenti de France. J'ai travaillé pour. Alors, y être, c'est déjà un honneur. Maintenant, je sais que le niveau est élevé, mais j'y vais pour la gagne. J'espère être dans les cinq premiers", explique Luca Fauvel. Les trois premiers seront considérés comme "gagnant" par le jury, les dix premiers considérés comme "deuxième ex aequo".

Passionné par la boucherie depuis ses 8 ans

Du haut de ses 16 ans, Luca Fauvel a déjà son avenir bien tracé en tête. Et beaucoup d'ambition. "Après mon CAP, je voudrais faire un Bac pro boucherie, puis être salarié, puis acheté ma boutique. Mon rêve ultime est de racheter l'entreprise de mon patron, à la Haye-du-Puits ", confie l'adolescent. Il a découvert le métier de boucher à 8 ans, et depuis, il ne se voit pas faire autre chose. "Un ami de mon père qui est boucher m'avait proposé de venir voir en quoi consistait le métier. J'avais huit ans, j'ai tout de suite accroché. J'adore travailler la viande, le contact avec les clients. C'est que du bonheur", raconte Luca Fauvel.

Son patron comme entraineur et soutien

Le jeune homme se dit reconnaissant envers son patron, qui l'a préparé aux différents concours. Eric Ravenel, gérant de la boucherie du même nom, a lui-même été finaliste du concours du meilleur apprenti de France dans sa jeunesse. "Je connais ce concours, même si ça a un peu changé. Donc, je l'ai aidé, je lui ai donné des conseils. Puis, il a la chance de travailler dans une grande structure, donc il sait tout faire. Il faut qu'il se serve de cet atout", estime Eric Ravenel.

Et des atouts, Luca Fauvel en a d'autres selon son patron. Notamment grâce à son autre passion, la boxe. "C'est un boxeur, la compétition, il connaît. Il n'est pas stressé, il a de l'ambition. Et puis, faut le voir quand il est en boutique, c'est le chouchou des clients ! Il a une avance phénoménale pour son âge", poursuit le boucher. Eric Ravenel sera présent à Avignon pour encourager Luca lors de la finale. Son pronostic ? "Au moins dans les dix premiers. S'il est dans les cinq, ce sera vraiment génial. Et s'il gagne, alors là, je lui vends ma boutique", plaisante-t-il. Les résultats du concours seront connus lundi 15 mai, dans l'après-midi.