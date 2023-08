Un maquis reconstitué en Dordogne pour "honorer la mémoire" des résistants

Une dizaine de tentes sont installées au milieu des bois, à Saint-Etienne-de-Puycorbier. Ce samedi 5 et dimanche 6 août, un maquis est reconstitué le plus fidèlement possible pour découvrir le quotidien d'un jeune résistant de Dordogne en 1944. Nourriture, hygiène, armes, ou fabrication de faux papiers d'identité, les visiteurs peuvent explorer différentes thématiques gratuitement, à deux pas de là où se trouver le véritable camp de Virolles.

Les bénévoles sont habillés en vêtements d'époque, berret sur la tête ou costume militaire. Le président de l'association "La mémoire de nos pères", Olivier Penny, décrit : "c'est un musée à ciel ouvert, on peut toucher des mythiques mitraillettes, voir comment fonctionnait une machine à écrire ou tourner le moulin à café".

Transmettre aux plus jeunes

Parmi les visiteurs ce samedi 5 août, beaucoup de familles, certains avec des enfants. En les voyant, Olivier Penny ajoute : "notre objectif, c'est de transmettre aux jeunes générations cette mémoire". Il rappelle que la forêt de la Double a été particulièrement meurtrie par le passage de l'armée allemande. "Mais beaucoup de jeunes ne savent pas qu'il y a eu des zones de résistance très impressionnantes en Dordogne", regrette le président.

Pour lui, cette reconstitution fait partie du devoir de mémoire. Il s'émeut : "nos grands-parents et arrière-grands-parents se sont battus pour notre liberté. c'est très important de continuer d'honorer leurs mémoires".

Des faux papiers

Parmi les jeunes, il y a Sauvanne, passionnée par l'histoire de la Résistance. Après avoir réalisé un court-métrage pour son baccalauréat, elle souhaite continuer à créer ce type de films. Pour être la plus fidèle possible à la réalité, elle vient voir les armes, les décors, et surtout les faux papiers d'identité. Devant la tente, de nombreux papiers sont étalées sur une table en bois. Laurent Martinet, de l'association "La mémoire de nos pères" montre deux cartes d'identité : "Regardez, c'est la même personne mais avec deux dates de naissance différentes, donc ce sont des fausses, les jeunes résistants se vieillissaient".

Les bénévoles expliquent comment les maquisards fabriquaient des faux papiers d'identité © Radio France - Gabin Grulet

Il explique que pour les jeunes qui rejoignaient les maquis comme celui de Virolles, la première chose à faire était de "retrouver une civilité". Les résistants falsifient des cartes d'identité mais ce n'est pas simple. Il faut imiter une écriture parfaite à la plume, prendre un faux nom facile à retenir, recréer ou voler un sceau de mairie et faire attention aux moindres détails. "C'est impressionnant, réagit Damien, enseignant à Montpon-Ménéstérol. toute cette inventivité mise en place dans des conditions précaires avec la qualité dans laquelle c'est fait !".

Les faux papiers étaient importants pour les maquisards qui devaient circuler. "Sans ça, c'était impossible de faire des actes de sabotage ou de préparer des parachutages parce qu'en cas de contrôle, vous étiez sûr de vous faire prendre", explique Laurent Martinet. Pour les observer, et pour visiter toute la reconstitution, le camp est ouvert au public ce dimanche 6 août de 10 heures à 17 heures.