Un marathon de jeux vidéos de 24 heures pour soutenir Pau Charity

L’Efoot Palois, la branche e-sport de l’association Gaming Palois, se lance un défi : jouer à des jeux vidéos en direct en ligne pendant 24 heures. À partir du vendredi 23 avril à 23h59, ses membres affrontent leurs spectateurs dans des parties de FIFA, de Call of Duty et de poker (sans mise d'argent). Le but de ce "Gaming Show" est de récolter de l'argent pour l'association Pau Charity, qui réalise des maraudes. "Atteindre les 1 000 euros ce serait un bel objectif", selon Johan Ditnan, gestionnaire de la structure Efoot Palois.

Toucher un public de donateurs différent

Deux émissions sont consacrées à l'équipe de l'Efoot Palois, puis à des femmes gameuses. L'occasion de sensibiliser à la situation des femmes dans l'univers du jeu vidéo : "On voit la difficulté qu’elles ont à intégrer le monde de l'e-sport ou à être respectées à juste titre parce qu’elles sont des femmes", affirme Johan.

Toute l'année, entre 60 et 70 personnes suivent régulièrement les tournois de jeux en ligne du club palois. La communauté a entre 12 et 25 ans. "La génération que l’on touche ne regarde pas forcément la télé ou ne s’arrête pas dans la rue pour faire un don. Elle se reconnait plus dans les actions numériques", explique Johan Ditnan. Avec cette action, le club veut "toucher une nouvelle cible" de donateurs.

Informations Pratiques

Le Gaming Show, du vendredi 23 avril à 23h59 au samedi 24 avril minuit. À suivre sur la chaîne Twitch du club.

Une cagnotte est déjà disponible en ligne et tous les dons réalisés pendant le marathon seront directement reversés à Pau Charity.