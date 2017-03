Un marchand de chaussures parisien, donne des vieilles paires aux démunis

Un marchand de chaussures de la rue de la Gaîté, dans le 14 ème arrondissement de Paris, vient d'installer, devant sa boutique, une étagère en carton, où l'on veut déposer ses vieux souliers, pour que ceux qui ne peuvent pas s'en offrir, puissent les récupérer. Nous l'avons rencontré.

Il s'appelle Jérémy, il a 36 ans et il a repris, il y a quelques mois, le magasin de chaussures que tenaient ses parents depuis 1961, rue de la Gaîté, dans le 14 ème arrondissement de Paris. Et, il y a trois mois, Jérémy a eu l'idée d'installer, sur le trottoir, devant sa boutique, une étagère en carton où l'on peut déposer ses vieilles chaussures afin que d'autres, qui n'ont pas les moyens de s'en offrir, puissent les récupérer. Et ça marche très fort.

Plus de 200 chaussures données en trois mois.

Sur son étagère en carton, qu'il a bricolée lui-même, Jérémy a installé un petit panneau écrit à la main : Dépose tes veilles chaussures. Ou sers toi! C'est offert!" Et la générosité est au rendez-vous: En l'espace de trois mois, ce sont plus de 200 paires de chaussures qui ont été déposées et récupérées par ceux qui en avaient besoin.

Reportage chez le marchand de chaussures Partager le son sur : Copier

L'idée, à cause d'un client.

C'est un matin, que Jérémy a eu l'idée de l'étagère à chaussures. Un client vient de lui acheter une nouvelle paire et lui laisse ses vieilles pompes, pour qu'il les mette à la poubelle. Sauf que les chaussures sont encore en très bon état et que Jérémy répugne à les jeter. C'est alors qu'il pense à installer une boîte devant sa boutique. Et l'idée prend tout de suite. En quelques heures, des souliers sont déposés et récupérés. Et depuis, ça continue, à tel point, qu'il va falloir installer une nouvelle étagère, encore plus grande.