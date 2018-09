Lille, France

La ville de Lille affirme que c'est une première dans la commune : le tribunal correctionnel a condamné, vendredi 14 septembre 2018, le propriétaire de deux immeubles, situés dans le quartier de Lille Sud, à une peine de prison ferme : il écope de 12 mois de prison dont 6 avec sursis.

Par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI), il louait une vingtaine de studios dans des conditions indignes. L'électricité n'était pas aux normes, de même que le chauffage, il y avait donc énormément d'humidité et même des champignons. Les habitants ne disposaient pas de local poubelle, il y avait des rongeurs dans les parties communes. Dans ces studios insalubres, ce sont parfois des familles entières qui habitaient, dans une seule pièce.

Le signalement d'un locataire

A l'origine de l'affaire, un signalement, par un locataire en 2012. Le service communal d'hygiène et de santé a alors, comme il le fait dans 1300 dossiers d'habitat indigne chaque année, ouvert une enquête. Les logements ont été déclarés inhabitables.

Le propriétaire a été sommé de faire des travaux, mais rien n'a été fait. Il a même reloué ses studios, alors qu'il n'en avait pas le droit. Le dossier a alors été transmis au procureur de la République, qui a décidé de poursuivre ce marchand de sommeil. La ville de Lille s'est constituée partie civile.

Un signal fort

Cette condamnation à de la prison ferme est donc plus que symbolique, elle est l'aboutissement d'un travail souvent long et difficile. Mélissa Menet, conseillère municipale en charge de la lutte contre l'habitat indigne à Lille et de la rénovation des quartiers anciens, y voit "un signal fort. C'est surtout encourageant pour la ville et les services, qui travaillent depuis des années à lutter contre l'habitat indigne à Lille. Mais c'est un travail de fourmi. On se retrouve encore parfois face à des logements qui nous font penser à ces taudis du XIXe siècle. Ce sont des situations qui existent encore à l'heure actuelle, et qui ne devraient pas être".