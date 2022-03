Un marché clandestin inquiète des riverains à Marseille

Tous les jours, camion de livraison et cagettes de légumes occupent le trottoir. Les commerçants attendent les clients derrière leurs balances et les étales sont garnis : oignons, artichauts, fraises, bananes... tout y est. Depuis 2020, un marché clandestin s'est installé autour du rond-point de la place Marceau. Celui-ci a pris de l'ampleur et les clients sont nombreux. Avec les primeurs, des revendeurs de cigarettes se sont également installés là.

Ce trafic inquiète particulièrement les riverains. Amin habite le quartier, il regrette de voir tant de monde devant les immeubles "_ils zonent, ils déambulent_. Vous croyez que les gens peuvent rentrer chez eux comme ils veulent, ce n'est pas correct pour les habitants de l'immeuble" dit-il.

Il y a une américaine et une anglaise qui se sont fait agresser - Djamel, un propriétaire sur la place Marceau

Le constat est encore plus amer pour Djamel. Il ne vit pas ici, mais loue son appartement pour des touristes. "Ils ont cassé des portes parce qu'il faut qu'ils aillent cacher leurs clopes" nous raconte-t-il. Les locataires de Djamel sont également impactés. "Il y a une américaine et une anglaise qui _se sont faites agresser_. Elle m'avait laissé un message pour me dire qu'ils lui avaient pris son portefeuille et un téléphone" rajoute-t-il

Plusieurs habitants et propriétaires ont contacté la Mairie pour mettre fin à ce marché illégal. "La seule chose qu'ils ont faite c'est leur proposer un agrément. Nous c'est pas ça qu'on veut, On veut qu'ils partent" déplore Djamel.

Le marché clandestin de la place Marceau est né juste après le premier confinement. Un vendeur de légumes s'était installé là, de manière illégale, au moment où les commerces en extérieur étaient privilégiés. C'était, à ce moment-là, un moyen de freiner la propagation du virus. En extérieur les ventes sont bonnes pour le marchand. Son commerce grandi, sa clientèle aussi. Les commerçants voisins ont également sorti leurs étales pour déborder sur les trottoirs. Djamel, qui a vu évolué le quartier, rajoute inquiet "Et après, ce sera quoi, un point de deal ? Puisque de toute façon c'est devenu une zone de non-droit".