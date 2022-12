Un marché de Noël décevant à Avignon pour les commerçants

Année après année, le marché de Noël d'Avignon perd de sa superbe. Depuis son implantation devant la cité administrative, le nombre de chalets ne cesse de diminuer. De 65, lorsqu'il se trouvait place de l'horloge, il n'en reste plus désormais que 19. Une situation qui inquiète les principaux acteurs. "C'est de pire en pire. Si ça se trouve l'année prochaine, il n'en restera plus que trois", affirme Flavien, l'un des rares commerçants. "Rien n'est encore décidé, il pourrait être déplacé, mais si la municipalité décide de le laisser là, je ne reviendrais pas", ajoute-t-il. À quelques pas de là, derrière son comptoir, Eric vend du vin chaud. Lui aussi se désole de voir ce marché péricliter. "Je l'ai connu quand il était place de l'horloge. Maintenant, c'est difficile. On n'est pas à la bonne place. Je ne suis pas certain de revenir". Interrogé, Richard Hemin, le reconnaît. "On ne va pas se mentir, l'emplacement n'est pas celui d'un marché de Noël. On est trop loin du centre. Il est sur le chemin de la gare, à la sortie de l'intra-muros. Les gens passent, mais ne se déplacent pas pour venir nous voir. Je vais demander très rapidement un rendez-vous à la mairie pour évoquer le sujet" affirme le président de la fédération des commerçants et des artisans d'Avignon. Il faut dire qu'il y a urgence. Hors micro, un certain nombre de commerçants ne cachent pas leur colère. "C'est une catastrophe" estime l'un d'eux. "Entre le lieu, les SDF, le manque de stands et le peu de fréquentation, c'est même le pire marché de Noël que je connaisse" déplore-t-il.

