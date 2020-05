Un "marché solidaire amiénois" pour offrir des produits locaux aux familles modestes

La deuxième édition du "marché solidaire amiénois" s'est tenu ce mercredi après-midi quartier Etouvie, au nord-ouest d’Amiens. Une cinquantaine de personnes, pour la plupart en situation de précarité, sont venues récupérer des paniers alimentaires. Une opération à l’initiative du comité Unicef de la Somme, organisée en partenariat avec les associations locales.

L'objectif de l'Unicef est notamment de redistribuer des produits donnés par des agriculteurs locaux. Ce mercredi, près de 750 kilos de pommes de terre biologiques ont ainsi été proposées aux familles.

"Ce sont des pommes de terre trop grosses pour être commercialisées en France, explique Laurent Vindevogel, producteur à la ferme de Tante Lucie, à Pissy, à l'ouest d'Amiens. Plutôt que de les balancer, j'ai préféré les donner à ceux qui en ont besoin.

Laurent Vindevogel, agriculteur à Pissy près d'Amiens, a donné environ 750 kilos de pommes de terre. © Radio France - Hélène Fromenty

Légumes et chocolats

Pour transporter les pommes de terre jusqu'à Amiens, l'Unicef a pu compter cette semaine sur l'aide des Déménageurs bretons.

"J'avais un camion de disponible ce matin, explique Charles Creton, à la tête de l'entreprise de déménagement dans la Somme. C'est important que chacun joue le jeu de l'entraide, c'est aussi simple que ça !"

Les déménégeurs bretons de la Somme ont prêté le camion pour transporter les pommes de terre. © Radio France - Hélène Fromenty

Une fois arrivées à Amiens, les pommes de terres sont couplées avec d'autres légumes, des oeufs, un peu de chocolats. Puis les bénévoles de l'Unicef, aidés par plusieurs associations locales - Initi'elles ou encore Joane - peut commencer.

"On est en fin de mois, alors ce n'est pas toujours évident, assure Laurence, le cabas bien rempli. Et avec le confinement, tout ce qu'il s'est passé, c'est bien de faire ça !"

Relations de quartier

Pour Sarah, une autre habitante du quartier, mère de deux enfants, sans emploi, ce coup de pouce est également primordial.

"Mon chômage touche à sa fin et je ne sais même pas combien je vais toucher ce mois-ci, assure-t-elle. Avec la crise sanitaire en plus, ça va être très très compliqué. Ce que j'ai récupéré aujourd'hui, ça représente environ deux trois jours de courses, donc c'est une grande aide."

Plusieurs bénévoles ont procédé à la distribution de colis alimentaires. © Radio France - Hélène Fromenty

Et ça permet aussi de retrouver un peu de vie sociale. "On a des relations dans le quartier, mais à cause du confinement on ne se voyait plus, Donc ça réconforte. Malgré la crise sanitaire, ça nous apaise."

Un troisième marché solidaire est prévu le mercredi 3 juin, cette fois dans les quartiers Nord d’Amiens.