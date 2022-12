Un mariage gay entre Tunisiens célébré à Marseille : "un jour d'espoir" pour l'un des époux

Il officialise son union sur internet, pour que le monde entier soit au courant. Ce mardi, Mounir Baatour s'est marié ce lundi avec son compagnon, à Marseille, pour ce qu'il annonce comme "le premier mariage gay entre Tunisiens de l'histoire".

La cérémonie s'est déroulé dans la mairie des 6 et 8emes arrondissements. "J'ai ressenti une grande émotion, Mounir Baatour. J'ai failli pleuré avec le discours formidable de l'adjoint au maire. Quand il a dit qu'en France le mariage est accessible à tous. Moi ça m'impressionne".

Un mariage militant

Mounir Baatour est un militant de la cause LGBT+. Cet ancien candidat à l'élection présidentielle de Tunisie, avocat de profession, est le président et cofondateur de Shams en Tunisie, la principale association de défense des droits LGBT. L'association existe aussi en France , et vient en aide aux personnes LGBT+ vivant sur le sol français et ayant des origines maghrébines et moyen-orientales.

"Je suis officiellement marié, devant Marianne et la République française (...) Marié avec l'homme que j'aime, celui avec qui j'ai traversé les prisons barbares tunisiennes. Un jour d'espoir pour les millions de ceux qui espèrent", écrit Mounir Baatour.

Menacé de mort

Poursuivi par la justice tunisienne, l'avocat s'est installé à Marseille et affirme avoir été menacé de mort dans son pays d'origine. Aujourd'hui, il affirme que ce mariage est aussi un acte militant pour que "les arabo-musultmans sachent qu'on peut vivre son bonheur pleinement dans d'autres pays comme la France".

En Tunisie, l'homosexualité est punie par la justice. L'article 230 du code pénal prévoit jusqu’à trois ans de prison pour des rapports entre adultes de même sexe consentants. En juin 2020, deux hommes de 26 ans ont été condamnés à deux ans de prison pour homosexualité.