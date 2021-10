Un Marnais en lice pour le championnat de France de pizza

La meilleure pizza de France vient-elle de la Marne ? Nous aurons la réponse ce jeudi soir, à l'issue de la 15ème édition du championnat de France de pizza. Il se tient à Paris ce mercredi et ce jeudi, deux jours d'épreuves auxquelles participent 150 professionnels, dont Rodolphe Rivière. Ce Marnais de 42 ans, va concourir à trois des six épreuves proposées, et notamment celle de la meilleure pizza -officiellement intitulée "épreuve pizza qualité". Pizzaïolo depuis 20 ans, il tient depuis cinq ans la pizzeria "La Grappe à Pizza", à Verzenay, commune de 1 000 habitants, à 20 km au Sud-Est de Reims.

Rodolphe Rivière, qui tient la pizzeria "la Grappe à Pizza" à Verzenay, dans la Marne, participe au championnat de France de pizza. © Radio France - Marine Protais

A quelques heures du départ pour la capitale, Rodolphe Rivière peaufine ses préparations, qu'il emportera au concours. "Je travaille tous les jours, j'y pense tous les jours", confie-t-il, un peu anxieux, mais surtout, déterminé.

C'est du stress mais là ça y est, je sais ce que je vais faire, je sais où je veux arriver. - Rodolphe Rivière, pizzaïolo à Verzenay

Il vise évidemment la première place -qu'il n'a pas obtenue lors de ses précédentes participations- et pour y parvenir, il compte sur la pâte qu'il prépare depuis 48 heures. Ni trop épaisse, ni trop fine, il veut qu'elle soit parfaite pour le concours.

Rodolphe Rivière prépare sa pâte depuis ce lundi pour le championnat de France de pizza. © Radio France - Marine Protais

Et Rodolphe Rivière est confiant. "La pâte est arrivée à maturation. Elle va avoir du goût, de la légèreté, de la croustillance. On retrouve tout ce dont on a besoin pour qu'un juge soit satisfait, enfin, normalement." Et pour émerveiller les papilles du jury, le pizzaïolo a élaboré une recette spéciale pour le championnat de France.

Une recette spéciale pour le championnat de France, avec des produits locaux

Rodolphe Rivière réfléchit à sa recette depuis de longs mois, puisque le concours aurait dû avoir lieu en 2020, mais a été reporté à cause de l'épidémie de Covid-19. "Je vais partir sur une sauce charcutière un peu revisitée. Par exemple, au lieu de mettre de la moutarde normale, je vais mettre de la moutarde locale, de la moutarde de Reims !", s'enthousiasme le pizzaïolo, qui veut promouvoir les produits locaux.

Dans la recette qu'il propose au championnat de France, Rodolphe Rivière incorpore de la moutarde de Reims. © Radio France - Marine Protais

"Je vais y ajouter un filet mignon de porc, que je vais faire mariner, poursuit Rodolphe Rivière, je mettrai un peu de mâche, quelques tomates cerises, et voilà ! Il faut faire simple, en fait." Simple, mais avec un nom original : "Mémène !", s'exclame-t-il, expliquant qu'il s'agit d'une référence à son épouse, qui lui "donne beaucoup d'idées".

Et s'il veut gagner ce concours, c'est justement pour rendre fier ses proches mais aussi, pour "le prestige, la notoriété, et puis ce serait aussi une satisfaction personnelle, un aboutissement", explique Rodolphe Rivière, qui ajoute par ailleurs avoir reçu de nombreux messages de soutien de la part de ses clients, sur les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gagner un pétrin ou de la farine, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est de se dire qu'on est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. Donc je serai heureux. - Rodolphe Rivière, participant au championnat de France de pizza

Et, heureux, il promet de l'être, même s'il perd. Quoi qu'il arrive, il ne baissera pas les bras. Rodolphe Rivière prévoit d'ores et déjà de participer au championnat de pizza du Grand Est, au mois de novembre, puis au championnat du monde, l’année prochaine.